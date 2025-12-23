鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至54.73元，預估目標價為735元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2025年EPS預估：中位數由54.36元上修至54.73元，其中最高估值57.2元，最低估值51.09元，預估目標價為735元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|57.2(57.2)
|57.98
|64.96
|最低值
|51.09(51.09)
|44.31
|48.59
|平均值
|54.16(53.97)
|52.2
|56.81
|中位數
|54.73(54.36)
|53.09
|58.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|720,032,000
|811,570,790
|895,487,430
|最低值
|712,407,000
|699,148,000
|731,987,000
|平均值
|716,475,560
|777,824,110
|841,212,610
|中位數
|716,734,000
|786,176,000
|851,581,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|42.27
|21.44
|19.78
|59.98
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|587,087,097
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
