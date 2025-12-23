search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至54.73元，預估目標價為735元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2025年EPS預估：中位數由54.36元上修至54.73元，其中最高估值57.2元，最低估值51.09元，預估目標價為735元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值57.2(57.2)57.9864.96
最低值51.09(51.09)44.3148.59
平均值54.16(53.97)52.256.81
中位數54.73(54.36)53.0958.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值720,032,000811,570,790895,487,430
最低值712,407,000699,148,000731,987,000
平均值716,475,560777,824,110841,212,610
中位數716,734,000786,176,000851,581,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS42.2721.4419.7859.98
營業收入
(單位：新台幣千元)		587,087,097482,314,429537,191,932535,238,735

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


