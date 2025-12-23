鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2025年EPS預估：中位數由14.38元上修至14.46元，其中最高估值15元，最低估值13.78元，預估目標價為336.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|15(15)
|19.63
|22.87
|最低值
|13.78(13.17)
|13.7
|16.63
|平均值
|14.4(14.33)
|16.41
|18.51
|中位數
|14.46(14.38)
|16.34
|18.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35,666,000
|39,839,240
|43,582,490
|最低值
|34,304,000
|34,083,490
|37,338,440
|平均值
|34,611,050
|36,689,320
|39,349,200
|中位數
|34,502,000
|36,420,570
|39,084,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|16.68
|16.5
|14.53
|11.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,523,576
|32,458,726
|32,082,917
|28,930,505
