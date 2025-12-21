search icon



〈台股風向球〉外資準備耶誕休假 內資伺機掌主導權拚作帳

鉅亨網記者王莞甯 台北

台股加權指數上周回檔 501 點，終結周線連 3 紅，儘管投信連 4 買有意加溫年底作帳動能，但外資狂賣 1709 億元造成結帳提前湧現；台股交易員指出，隨著美股電子股止穩，且本周進入外資的耶誕長假，內資仍有望重拾發球權並推升一波年底和集團作帳行情，不過，仍要提防高融資水位，暗示著浮動籌碼仍蠢蠢欲動。

cover image of news article
外資上周狂賣1709億元造成結帳提前湧現。(鉅亨網資料照)

外資上周在集中市場狂賣 1709 億元，創 3 月上旬以來單周最大賣超，明顯有趁美股整理之際，先行在年底長假前獲利了結意味，其中，外資最大提款機是台積電 (2330-TW)，單周賣超近 512 億元，其次為廣達 (2382-TW) 約 195 億元，元大台灣 50(0050-TW) 約 142 億元，鴻海 (2317-TW)、華碩 (2357-TW) 和華邦電 (2344-TW) 均逾 130 億元，台達電 (2308-TW) 也超過 100 億元。


反觀，外資積極轉入金融股反映避險態度轉強，前 10 大買超金額較多的標的，包括有國泰金 (2882-TW)78 億元，第一金 (2892-TW) 近 66 億元，中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW) 和上海商銀 (5876-TW)。

台股交易員認為，無論是市場擔憂 AI 估值過高、聯準會明年降息腳步趨緩，或是年底前放假趨交投清淡等因素，外資退場的短期方向明確，只要美股沒有再大回檔的壓力，未來一周內資有望重拾發球權，並主導年底前的作帳行情。

不過，台股交易員也直指，短期應不容易再見到股市大利多，仍以集團作帳的個股表現為主。

台股交易員進一步分析，融資餘額維持在 3300 億以上的高水位，顯示浮動籌碼多，提防融資使用率高的個股一旦漲多，就可能有一連串賣壓湧現，小心近期「今日的強勢股就是明日的弱勢股」，行情不容易波段延續。


相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數28149.64+1.64%
台積電1465+2.45%
富邦金98.2+0.92%
中信金50.4+1.82%
第一金30.1+0.50%
國泰金76.5+1.32%
台達電953+4.61%
華邦電73.1+2.52%
華碩550+0.00%
鴻海224+1.13%
廣達267+0.75%
上海商銀41.2+0.12%
元大台灣5063.4+1.44%

