從破產邊緣 爬進標普500！Carvana、Robinhood和Coinbase如何浴火重生？

鉅亨網新聞中心 2025-12-16 10:33

（圖：REUTERS/TPG）

根據雅虎財經的報導，Carvana 將於本月稍晚正式加入標普 500 指數，標誌著其股價自低點上漲高達 11,000%。 Coinbase 和 Robinhood 分別在今年 5 月和 9 月已納入該指數。

這些公司的復甦不僅修復了資產負債表，還使其成為該指數中表現最強勁的股票群體之一。標普 500 指數要求公司在最近四個季度獲利，並達到一定市值。為了滿足這項標準，Carvana、Robinhood 和 Coinbase 在過去兩年經歷了嚴苛的成本削減和管理層薪酬調整，最終在 2024 年實現了扭虧為盈。

Carvana 的情況尤其戲劇性。儘管 2022 年汽車銷量是 2019 年的兩倍多，但年度虧損飆升至近 29 億美元，股價一度暴跌 98% 至每股 4 美元以下。透過債務重組和提升營運效率，Carvana 不僅在 2024 年實現了首次年度盈利，還創下了營收和單車毛利的新紀錄。自 2022 年觸及歷史低點以來，其空頭投資者的市值損失已達 84.4 億美元。

Robinhood 則在 2022 年經歷了股價跌至約 7 美元的低潮。創辦人放棄價值 5 億美元的獎金合約以節省資金，並透過極致的成本控制策略成功獲利。 Robinhood 在 2024 年實現了首個全年盈利，其股價較 2022 年低點上漲約 1450%。

Coinbase 作為三家公司中最早進入標普 500 指數的企業，受益於交易量回升，第三季營收飆升 54% 至 18.7 億美元，淨利從去年同期的每股 0.28 美元躍升至 1.50 美元。分析師認為 Coinbase 在區塊鏈領域的地位將進一步鞏固。