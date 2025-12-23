鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-23 09:20

美國總統川普宣布計劃任命路易斯安那州州長 Jeff Landry 為格陵蘭島特使後，重申希望美國掌控格陵蘭。

川普周一 (22 日) 在佛羅里達州馬阿拉歌 (Mar-a-Lago) 莊園對記者說：「我們需要它來維護國家安全。我們必須掌握它。他 (Landry) 想要帶頭推進這件事。」

‌



川普表示，Landry 是「擅長談判的人」，能協助執行他對掌控該領土的構想。

川普說：「沿著海岸往上往下看，到處都有俄羅斯和中國的船隻。」

川普強調美國天然資源豐富，因此他對格陵蘭的興趣並非基於能源或礦產資源，而是因為他認為丹麥在保護該島上的投入不足。

格陵蘭是丹麥的自治領土，擁有自治政府與自己的議會。

川普說：「他們人口非常少，我不知道——他們說是丹麥，但丹麥沒花什麼錢。他們沒有軍事防護。他們說丹麥三百年前來過一次，有艘船。嗯，我們也來過船，我相信。所以我們得把事情談清楚。」

川普六年前首次提出向丹麥購買格陵蘭的構想，但重返白宮後更積極表態，曾派遣包括副總統范斯 (Vice President JD Vance) 及能源部長 Chris Wright 等高階官員前往北極島。此外，川普的長子小川普 (Donald Trump Jr.) 也在川普第二任期就職前的 1 月訪問過格陵蘭。

川普的關注引起格陵蘭居民與丹麥當局的警覺，以及丹麥情報單位的關注。丹麥國防情報局 (Danish Defense Intelligence Service) 本月首次將美國列為潛在安全風險，指出美國正試圖利用經濟與科技優勢，作為影響友國與敵國的手段。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 在此消息發布後於社群媒體上表示，歐盟「完全聲援丹麥與格陵蘭人民」。