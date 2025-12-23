鉅亨網新聞中心 2025-12-23 07:30

全球科技公司今年大幅提高發債規模，創下歷史新高。隨著人工智慧 (AI) 算力的競賽持續升溫，即便是現金充裕的企業，也被迫大量舉債以支應相關投資。

不做最大等於出局？全球科技公司今年發債規模超4280億美元 (圖:Shutterstock))

Dealogic 資料顯示，截至 2025 年 12 月首周，全球科技公司今年已發行 4283 億美元的債券。其中，美國科技公司發債規模達 3418 億美元，幾乎占了八成，歐洲與亞洲科技公司分別為 491 億美元與 330 億美元。

大型科技公司過去主要仰賴內部現金流，如今卻愈來愈轉向舉債，原因在於借款成本仍低，且投資人需求強勁。

Portia Capital Management 總裁 Michelle Connell 指出，以債務支應 AI 資本支出，反映產業的結構性轉變：由於技術很快就會過時、晶片使用壽命縮短，企業被迫再投資。

AI 舉債疑慮

不過，大量發債已開始推升部分企業的槓桿水準，也削弱利息保障倍數，引發外界質疑：一旦 AI 投資未能帶來預期回報，企業資產負債表是否撐得住。

即使如此，最大型的科技公司普遍仍具備獲利能力，手握龐大現金部位，其中不少市值名列全球前茅。

路透分析逾 1000 家市值至少 10 億美元的科技公司發現，截至 9 月底，這些企業的「債務對息稅折舊攤銷前利潤」(debt-to-EBITDA) 中位數比率升至 0.4，幾乎是 2020 年那波舉債潮時的兩倍。

雖然槓桿水準仍未達市場普遍認為危險的程度，但這顯示債務成長速度已快於獲利，一旦現金流跟不上，風險便會浮現。

同時，企業「營運現金流對總債務」的中位數比率，也在第 2 季降至五年低點的 12.3%，之後才在年內略為回升。

不做最大就等於出局?

在信用市場上，投資人風險意識正在升高：甲骨文 (ORCL-US)5 年期信用違約交換(CDS) 利差在過去兩個月內幾乎翻倍，升至 142.48 個基點，微軟 (MSFT-US) 的 CDS 利差也從 9 月底約 20.5 個基點，上升至約 35 個基點。

Info-Tech Research Group 顧問研究員 Scott Bickley 說：「我認為這種現象源自於一個過熱的市場，而這個市場正在創造一個自我強化的敘事——為了股價，不做最大就等於出局。」