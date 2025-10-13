安格砸1.98億元入股欣普羅 神盾集團大搶AI視覺商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-13 19:01

‌



神盾 (6462-TW) 旗下安格 (6684-TW) 今 (13) 日宣布以每股 30 元參與欣普羅 (6560-TW) 私募增資，投資總額約新台幣 1.98 億元，以欣普羅今日收盤價推算，折價幅度約 26%。

安格科技。(鉅亨網資料照)

神盾指出，此次合作將整合集團內芯鼎 (6695-TW) 的 AI 視覺晶片、鈺寶 (3150-TW) 低延遲通訊技術與安格 AI 演算法優勢，攜手欣普羅打造完整的「AI 視覺解決方案」，搶攻智慧製造、智慧物流與無人機市場。

‌



安格本方案鎖定智慧視覺解決方案市場，結合芯鼎低功耗高效能 AI 視覺晶片與鈺寶低延遲通訊技術，搭配安格的高速介面技術，包括 MIPI、USB、GMSL 與 AI 演算法，再整合欣普羅客製化 Camera 模組設計與量產能力，形成從影像擷取、處理、傳輸到 AI 運算的全方位系統，攜手打造「AI 之眼」。

本次安格與欣普羅合作，將鎖定工業自動化、智慧物流、無人機及智慧安防等高

成長應用，分別包括：提供高精度機器視覺檢測與缺陷分析；支援 AMR/AGV 機器人導航；避障與定位；打造視覺傳感導航系統，提供酬載、避障與圖傳功能；實現低延遲傳輸與即時行為識別。此後，預計將技術進一步延伸至機器人領域，擴大綜效以挹注營運。