〈神盾科技日〉安格攜欣普羅打造「AI之眼」 四強聯盟搶機器人與無人機市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-28 17:42

隨著 Physical AI 快速崛起，AI 影像感測成為關鍵。安格 (6684-TW) 今 (28) 日宣布，與欣普羅 (6560-TW) 共同打造「AI 之眼」，再結合芯鼎 (6695-TW) 與鈺寶 (3150-TW)，形成四強聯盟，整合高速傳輸介面、AI 演算法、感測技術整合、AI 視覺晶片與低延遲傳輸能力，攜手搶攻 AI 機器人與無人機市場。

左至右為欣普羅總經理陳義文、安格科技總經理藍世旻。(鉅亨網記者魏志豪攝)

安格總經理藍世旻表示，此次邀請欣普羅加入，是希望透過欣普羅扮演感測資料整合與過濾，強化 AI 平台輸入技術，聯盟架構中，由安格負責高速傳輸與 AI 演算法、欣普羅主攻感測整合、芯鼎提供 AI 視覺晶片、鈺寶則貢獻低延遲傳輸技術。

欣普羅總經理陳義文看好，希望透過集團大聯盟來搶食市場，以提高競爭勝率，目前已經接獲台灣與美國無人機訂單，POC 案件持續增加中。

陳義文表示，公司擁有 25 年影像處理經驗，早年曾獲德州儀器 (TXN-US) 投資，從專業影像設備跨足 AI 模組領域，持續扮演整合各類感測資訊的角色，現階段產品已支援芯鼎及輝達晶片平台。

陳義文指出，欣普羅的 AI 演算法可同步人眼與機器視覺，具低功耗、高穩定特性，能達車規等級，應用涵蓋無人機、AMR(自主移動機器人) 等多領域。欣普羅更是輝達 (NVDA-US) 在台灣唯一的影像處理策略夥伴，具備 Elite 級認證，可協助客戶縮短產品上市時程。

藍世旻補充，四方合作的重點市場包括無人機與 AMR 應用，其中無人機市場預計 2030 年將突破 600 億美元，Physical AI 市場則上看 50 兆美元，應用範圍涵蓋智慧製造、自動駕駛與智慧物流等。

芯鼎總經理許英偉也指出，公司目前主要營收來源仍在汽車影像紀錄器，其他則是安防等其他應用，看好此次聯盟平台，將為公司創造營收，預計明年下半年到後年開始貢獻。