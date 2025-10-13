安國推最新Arm架構CPU 搶AI晶片商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-13 18:04

神盾 (6462-TW) 旗下安國 (8054-TW) 出席 OCP 全球高峰會，展示最新的 Arm 架構 CPU 平台 Mobius100 (CSS V3)。該 8 核心模擬平台專為 AI 與 HPC 伺服器而設計，展現安國在開放運算與先進晶片架構的技術領導力。

此外，針對集團旗下各公司最新動態，神盾訂 10 月 28 日辦理 Tech Day，火力全開，展示企業最佳產品與解決方案。

安國指出，本次現場展示將充分體現 Arm 生態系的合作精神與創新能量，由安國、益華 (Cadence) 與振生半導體 (Jmem Tek) 三方聯手，推出革命性的數位孿生設計平台 (Digital Twin Design Platform) Arm CSS V3 8-core Emulation Platform。該平台重新定義未來晶片設計的架構、流程與標準，推動異質晶片整合與系統層級創新，藉以深化 Arm 生態系的合作迎接開放運算新時代。

安國採用 Arm CSS V3 最新版本 EAC2 架構，能同時支援 CPU die-to-CPU die 互連作為運算調度中樞，並可靈活連接 GPU、NPU 及各式 AI 加速器晶片協同作業，實現真正的異質運算整合。

此設計不僅提升系統整體效能與擴充性，更為未來 AI 與 HPC 應用奠定堅實基礎。在效能優化方面，安國充分運用 Arm CPU 的高能效架構優勢，於單位功耗下提供卓越運算效能，實現更佳的「每瓦效能」(Performance per Watt) 表現。這不僅能滿足 AI 與資料中心的高效能需求，也為能源效率與可持續發展提供兼顧的解決方案，並引領 CPU 未來發展趨勢異質運算與 Chiplet 架構。

同時，為強化晶片安全性與可信運算能力，安國與振生半導體攜手開發 PUF-based PQC (Post-Quantum Cryptography) 解決方案。該方案已取得 NIST FIPS 140-3 CAVP、FIPS 203(ML-KEM)、FIPS 204(ML-DSA) 等多項國際認證，並全面支援最新 ASCON 演算法，搶先符合 SP 800-232 標準。憑藉原生硬體加速與低延遲架構，該方案可在晶片端提供高速且高效率的量子安全防護，有效抵禦量子運算帶來的威脅，實現晶片端高速可信賴運算。

Arm 基礎設施事業部副總裁 Eddie Ramirez 表示，AI 工作負載正不斷突破傳統 SoC 設計的極限，整個產業也面臨著以更高效率擴展的壓力。安國的 Mobius100 CPU 採用 Neoverse CSS 打造，並透過 Arm 全面設計 (Arm Total Design) 生態系進行開發，展現出以小晶片 (Chiplet) 為基礎的設計方法，加速創新與產品上市時程。

安國身為 Arm Total Design Partner 的設計服務領域重要成員，具備 Arm-based CSS 系列 CPU 平台的設計與整合能力。此次開發的 Mobius100 CPU 將成為 Arm CSA 生態系的關鍵夥伴，為 AI/HPC 伺服器市場提供靈活且具成本效益的 Arm-based CSS CPU Chiplet 解決方案。