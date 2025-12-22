聯策科技桃園中壢新生廠今天完工揭幕 營運開啟新里程碑

已加入半導體國家隊的設備廠聯策科技 (6658-TW) 今 (22) 日爲新設桃園中壢新生廠揭幕，對此一投資超過 11 億元的新廠，將有助於聯策智慧製造系統整合、PCB 自動化及半導體設備研發，核心技術涵蓋 AI 機器視覺、高階自動化與智慧製程再向前推進。