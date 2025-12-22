聯策科技桃園中壢新生廠今天完工揭幕 營運開啟新里程碑
鉅亨網記者張欽發 台北
已加入半導體國家隊的設備廠聯策科技 (6658-TW) 今 (22) 日爲新設桃園中壢新生廠揭幕，對此一投資超過 11 億元的新廠，將有助於聯策智慧製造系統整合、PCB 自動化及半導體設備研發，核心技術涵蓋 AI 機器視覺、高階自動化與智慧製程再向前推進。
今天的聯策科技 的新生廠揭幕，包括 TPCA 理事長的燿華電子 (2367-TW) 董事長張元銘、桃園市長張善政都前往致賀。
包括迅得 (6438-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 都是聯策的重要股東。聯策致力在 PCB、半導體等電子產業智動化設備，及機器視覺應用整合業務，近年更跨足研發半導體晶圓檢測、量測設備領域，聯策今天揭幕的新廠則是毗鄰迅得的新廠。
同時，台商 PCB 廠積極切入在中國大陸以外的東南亞地區如泰國、越南等地設廠，由這樣的投資也引爆設備廠的新商機，由迅得結合聯策及科嶠 (4542-TW) 赴泰國投資設廠，並將採取更長遠的進行整合並籌劃在地生產、供應大動作。
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 迅得先進封裝業務比重快速走高 也看上PCB台廠海外擴廠需求
- 台積電供應鏈迅得Q3營收16.66億元續寫歷史新高 年增達26%
- 台積電供應鏈迅得7月營收6.05億元改寫歷史次高 年增達41%
- 大量CCD背鑽機台能見度達明年上半年 股價漲停 迅得跟著樂
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇