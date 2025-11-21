東元首度參與鴻海科技日 秀模組化資料中心解決方案、電動車電力系統

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-21 09:03

東元 (1504-TW) 與鴻海 (2317-TW) 以換股進行策略聯盟後，今年首度參與鴻海科技日，除展示近期受到關注的模組化資料中心 (MDC) 解決方案，也以 MIH 身分展出電動車動力系統最新產品「中置電驅橋」和「第三代扁線油冷電機」。

東元於鴻海科技日展示模組化資料中心(MDC)解決方案。(圖：東元提供)

東元在 MDC 建置上展現優勢，與傳統資料中心需 18 至 24 個月建置相比，模組化架構可將時程縮短至 12 至 18 個月，大幅提升部署速度與資源運用效率，協助企業快速落實雲端布局與數位升級。東元提到，其 MDC 設計可依據不同場域及可靠性需求，提供符合 Tier 3 或 Tier 4 等級的高韌性備用方案。

在電動車領域，東元展示 3 項成果，包括中置電驅橋、SiC 高功率驅動器，以及第三代扁線油冷電機。

東元表示，中置電驅橋專為 6 至 8 米中巴，以及 11 噸以下商用車設計，能效提升、續航增加 5 至 10%，目前已成功導入多個中巴平台，並通過第三方驗證；SiC 高功率驅動器具高效率與低損耗特性，也成功導入電動巴士與重載車輛平台，通過國內外車廠與第三方驗證。

至於第三代扁線油冷電機，由東元併購的子公司易唯科電機自行研發，該技術在槽滿率與散熱效能皆具領先優勢，且量產成本降低 15 至 20%，目前已導入電動巴士與歐洲電驅橋專案。