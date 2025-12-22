台灣11月失業率3.33% 創25年來同期低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-22 18:18

主計總處今 (22) 日公布我國 11 月失業率 3.33%，較上月和去年同期均下降 0.03 個百分點，不僅連 3 月下滑，也續創 25 年來同期低點；前 11 月失業率平均為 3.35%，年減 0.04 個百分點。

台灣11月失業率3.33%，創25年來同期低點。(圖：主計總處提供)

主計總處指出，勞動市場持續回溫中，11 月失業人數為 40 萬 1000 人，月減 3000 人或 0.86%，主因初次尋職失業者減少 4000 人；與去年同期相比，失業人數也減少 2000 人或 0.59%。

累計 11 月失業人數平均為 40 萬 3000 人，年減 4000 人或 0.87%。

另外，觀察 11 月工時不足就業人數為 12 萬 4000 人，月減 2000 人或 1.46%，年減 8000 人或 6.23%，主計總處說明，此主要是反映關稅談判的不確定性慢慢消除、匯率趨穩。

從就業面來看，11 月就業人數為 1163 萬 9000 人，月增 4000 人或 0.04%，其中，工業部門增加 5000 人或 0.13%，服務業部門增 1000 人或 0.01%，農業部門則減 2000 人或 0.33%；與去年同期相比，共增加 3 萬 3000 人或 0.29%。

而前 11 月就業人數平均為 1162 萬 4000 人，年增 3 萬人或 0.26%。