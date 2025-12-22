台灣11月失業率3.33% 創25年來同期低
鉅亨網記者王莞甯 台北
主計總處今 (22) 日公布我國 11 月失業率 3.33%，較上月和去年同期均下降 0.03 個百分點，不僅連 3 月下滑，也續創 25 年來同期低點；前 11 月失業率平均為 3.35%，年減 0.04 個百分點。
主計總處指出，勞動市場持續回溫中，11 月失業人數為 40 萬 1000 人，月減 3000 人或 0.86%，主因初次尋職失業者減少 4000 人；與去年同期相比，失業人數也減少 2000 人或 0.59%。
累計 11 月失業人數平均為 40 萬 3000 人，年減 4000 人或 0.87%。
另外，觀察 11 月工時不足就業人數為 12 萬 4000 人，月減 2000 人或 1.46%，年減 8000 人或 6.23%，主計總處說明，此主要是反映關稅談判的不確定性慢慢消除、匯率趨穩。
從就業面來看，11 月就業人數為 1163 萬 9000 人，月增 4000 人或 0.04%，其中，工業部門增加 5000 人或 0.13%，服務業部門增 1000 人或 0.01%，農業部門則減 2000 人或 0.33%；與去年同期相比，共增加 3 萬 3000 人或 0.29%。
而前 11 月就業人數平均為 1162 萬 4000 人，年增 3 萬人或 0.26%。
觀察主要國家失業狀況，美國 4.3%(11 月)，加拿大 6.1%(11 月)，香港 3.8%(11 月)，德國 3.5%(10 月)，日本 2.6%(10 月)，南韓 2.2%(11 月)。
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美11月非農憂喜參半！就業沒崩但失業率創4年新高 Fed決策難度升高
- 法國第三季失業率升至7.7% 創4年來最高
- 美國失業率要怪Fed？理事米蘭：利率太高害的 必須大幅降息
- 美上周初領失業金降至22.4萬 扭轉前周激增、季節性波動持續
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇