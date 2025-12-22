鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-22 20:31

大華銀投信今 (22) 日釋出 2026 年全球股債展望，投資長楊斯淵指出，AI 投資已逐步擺脫過去由想像力推動的「永動機」無視漲升模式，正式進入 「CPCC」(資本支出、回收能力、現金流、成長內涵) 的實質檢視與收割期。行銷長張耿豪則強調，投資行為已由分散轉向集中，投資人可以美股七雄作為核心，搭配台灣具競爭優勢的半導體供應鏈，將是捕捉第四次工業革命獲利契機的最佳策略。

大華銀投信今 (22) 日釋出 2026 年全球股債展望。(鉅亨網記者陳于晴攝)

楊斯淵分析，2026 年美國基本面依然穩健，儘管失業率微幅上揚，但只要維持在合理區間，企業獲利的成長仍將推動多頭。與 2000 年科技泡沫不同，目前的成長集中於具備實質獲利能力的科技巨頭，而非中小型投機股。

在政策面上，隨著美國總統川普政策不確定性降低，貿易、財政、監管政策將轉向有利於市場的「順風」。降息路徑方面，預期聯準會 (Fed) 將於 2026 年上半年維持降息步調，第一、二季估各降息 1 碼，年底聯邦基金利率將落在 3.0% 至 3.25%。債市展望部分，美國 10 年期公債殖利率估計在 3.7% 至 4.4% 區間震盪，配置維持中性。

針對市場對 AI 泡沫的疑慮，楊斯淵提出「CPCC」四大核心面向進行檢視，首先是 CAPEX(資本支出)，CSP(雲端服務提供商) 業者如 Google、Amazon、Meta、Microsoft 明年資本支出將突破 5000 億美元，算力需求依舊旺盛。其次為 Payback(AI 收入回報)，四大 CSP 的 AI 相關服務營收持續高速增長，顯示支出正轉化為實質收入。

第三是 Cashflow(現金流)，目前各大巨頭的資本支出占營運現金流比重多維持在 80% 以內，財務體質健全。最後是 Content(成長內涵)，AI 已從生成式 AI 進化至機器人、太空領域等各面向，不再是自我循環的「永動機」，而是具備實質演化。

台股展望方面，楊斯淵認為台股與科技七雄的 EPS 連動性極高，預估 2026 年美股科技七雄盈餘成長約 23%，而台股受惠於 AI 供應鏈 (如伺服器、電源、散熱、半導體封測等) 的獨特性，盈餘成長動能更強，預計可達 20.3%。

他強調，台股的估值邏輯已改變，過去 10 年的平均本益比已不可同日而語。「台股本益比位於 10 年平均值加一倍標準差的區間，已成為新常態。」 投資人可把握市場回調至此區間的機會，積極布局。

楊斯淵建議投資人以 AI 為核心、低基期為輔，在產業配置上，核心主軸可鎖定 AI 供應鏈，包括電源供應、ODM、封測、ASIC 等族群；可搭配原物料、紡織、零組件等低基期題材股。

張耿豪指出，台灣 ETF 蓬勃發展，十多年來受益人從 25 萬增至 1500 萬人，成長 60 倍，規模從 2000 億元增至 7.5 兆元，成長 37 倍。目前台股 ETF 產品占比高達 52-53%，海外股票 ETF 僅占 7-8%，不過，今年有多家投信發行聚焦美股市場的 ETF，預測未來 5 年海外股票 ETF 占比將突破 10%，是未來的成長焦點。

張耿豪表示，產業投資已從分散轉向集中，他以 0050 為例，台積電權重從十年前的 30% 翻倍至 60%，在 AI 發展下，進入門檻越來越高，初始投資動輒千億美元起跳，小型股難以望其項背。他直言，AI 革命讓成長股具備長期溢價空間，尤其美國掌握算力、資料、模型與應用的四大壟斷地位，更是投資首選。