鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-15 18:34

國產署今 (15) 日公告 14 宗國有土地招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳，訂於 114 年 11 月 3 日開標，面積合計 8.19 公頃，權利金底價 40 億 256 萬餘元，面積最大、超過 2 公頃的 1 宗商業用地，位於屏東舊酒廠原址，本次列標的標的區位條件均相當優質，歡迎各界踴躍投標。

屏東最大商業地、台南平實營區1.47公頃釋出！國產署14宗地上權11/3開標。（鉅亨網資料照）

國產署表示，本批招標標的分布為台中市、雲林縣各 3 宗，高雄市 2 宗，桃園市、臺南市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣各 1 宗，面積合計 8.19 公頃，權利金底價 40 億 256 萬餘元，地上權存續期間皆為 70 年，地租年息率 3.5％ (其中 1％隨申報地價調整，2.5％不隨申報地價調整)，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署進一步表示，本批次首次列標者 11 宗，其中屏東縣屏東市商業區土地（屏東舊酒廠），鄰近屏東火車站及屏東夜市，面積超過 2 公頃，為屏東市中心面積最大之商業精華土地；高雄市前鎮區特定倉儲轉運專用區土地，位於小港國際機場旁，交通及產業機能俱佳；新竹縣湖口鄉丁種建築用地，鄰近湖口火車站及王爺壟運動公園，交通便利；雲林縣口湖鄉第二種產業專用區土地，位於萡子寮漁港特定區，地形方正。

屬乙種工業區土地有 2 宗，1 宗桃園市龜山區土地位於林口工四工業區內，鄰近華亞科技園區；另 1 宗台中市西屯區土地位於辰億自辦市地重劃區內，緊臨原台中工業區之西南隅，交通均便捷。

同為首次列標之 5 宗住宅區土地，2 宗台中市西屯區土地位於水湳經貿園區東側重劃區，鄰近老樹公園；1 宗台南市東區平實營區 1.47 公頃土地，四面臨路且坵塊方整，屬大面積優質標的；1 宗雲林縣虎尾鎮土地位於高鐵特定區，面積達 1 公頃且鄰近虎尾科技大學，極具發展潛力；1 宗花蓮縣花蓮市土地位於市中心，生活及交通機能完善。

另重新推出 3 宗曾列標之土地，高雄市三民區住宅區土地位於第 68 期重劃區，鄰近愛河及中都濕地公園，周邊環境優美；雲林縣北港鎮商業區土地位於市區精華地段，附近星巴克、家樂福等多家連鎖企業進駐，商業機能活絡；宜蘭縣員山鄉住宅區土地，面積約 1.4 公頃，鄰近闢建中童玩園區，發展可期。