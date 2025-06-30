鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-30 20:12

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國產署配合政府推動長照政策，今 (30) 日公告 6 宗精華區國有地上權標的，區位條件俱佳，包括為新北市、雲林縣、高雄市、嘉義市各 1 宗，台中市 2 宗，各宗標的皆鄰近醫院，土地面積約 1.38 公頃，權利金底價共計 2 億 8697 萬餘元，公告期間 3 個月至 114 年 9 月 30 日 17 時截止收件。

鎖定長照！國庫署公告6宗北中南精華區國有地上權招標 皆鄰近醫院。（鉅亨網資料照）

國產署表示，指定產業公開招標設定地上權以公開評選方式決標，作業分兩階段，第一階段為資格審查，投標人資格開放公司法人、財團法人、社團法人等，其團隊具有可經營長照機構資格法人者，均可投標；第二階段就符合資格的投標人所提企劃書進行評選，評選項目包含投標人專業能力及相關經驗、申請設立長照機構規劃構想、財務計畫，權利金及地租年息率亦納評選項目綜合考量。

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國產署表示，本批次招標標的為新北市、雲林縣、高雄市、嘉義市各 1 宗，台中市 2 宗，土地面積約 1.38 公頃，土地使用分區分別為住宅區及鄉村區乙種建築用地，考量長照機構基地區位需求，各宗標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟。

其中，新北市林口區土地距林口長庚醫院約 4 公里；台中市清水區、梧棲區 2 宗土地分別臨近臺 61 線、台灣大道，並鄰近童綜合醫院；雲林縣虎尾鎮土地距台大醫院雲林分院虎尾院區 5 公里；高雄市左營區土地鄰近高雄榮總醫院，交通便利公共設施完善；嘉義市土地距台中榮總嘉義分院 600 公尺，區位條件優質。各標的因應所在區域需求指定應設置長照機構類型，至少擇一布建，設置長照機構規模應符合「長期照顧服務機構設立標準」規定，剩餘空間可作其他符合土地使用分區管制的複合式使用。