國產署標售AIT舊址地上權3搶1 元大人壽以21.97億元得標 溢價率10.57％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-04 17:48

‌



國產署今年 6 月 16 日公告第 2 批 12 宗國有土地招標設定地上權，今（4）日開標結果，標脫 1 宗，該首次公告標的位於台北市大安區美國在台協會舊址，為台北市精華地區稀有之大面積標的，共吸引 3 封標單搶標，由元大人壽保險以 21 億 9,700 萬元得標，溢價率 10.57％。

國產署標售AIT舊址地上權3搶1 元大人壽以21.9億餘元得標 溢價率10.57％。（鉅亨網資料照）

國產署表示，該公司本年度已第 2 次標得地上權標的，因應國際經濟情勢，近期不動產市場投資人多抱持觀望態度，本次推出之精華商業區土地區位實屬優良，成功吸引壽險業及建設公司投標，並順利標脫。

‌



本次招標設定地上權案地租年息率 3.5％，其中 1％隨申報地價調整，2.5％依簽約當期申報地價計收，並適用財政部 114 年 1 月 8 日修正發布「國有非公用土地設定地上權作業要點」，權利金繳交期限為 90 日。

國產署進一步表示，公告招標設定地上權自 99 年迄今共標脫 213 宗土地，標脫面積 69.63 公頃；地上權人興建產品類型除住宅外，尚有企業總部、旅館、商場及醫療院所等多元產業使用，未來將持續篩選優質標的列標，本年度第 4 批標的預計於 9 月 15 日公告。