2025年海外ETF漲幅排行揭曉：AI與能源攜手稱霸 平均漲幅突破4成
鉅亨網記者張韶雯 台北
2025 年即將封關，全球市場在 AI 革命、地緣政治與經濟震盪的交織下，海外 ETF 展現強勁的成長動能，成為投資人追求超額報酬的首選工具。根據統計，今年海外 ETF 績效前十強平均漲幅超越 40%，其中由 AI 發展驅動的科技題材與應對算力需求的能源產業最受資金青睞，展現出震盪市況下的「剛性需求」地位。
回顧今年表現，復華中國 5G (00877-TW) 以 89.17% 的驚人漲幅位居榜首，顯示市場高度認可中國通訊基建的龍頭地位 3。在地緣政治催化下，國防與航太概念也表現亮眼，元大航太防衛科技 (00965-TW) 漲幅達 54.85%，位居第二 。國泰臺韓科技 (00735-TW) 則憑藉台、韓在全球科技供應鏈的關鍵角色，以 48.72% 的漲幅排名第三 。
AI 技術的「超級循環」正結構性地提升生產力，並直接轉化為對半導體與電力的龐大需求。除了科技類 ETF 表現突出外，AI 算力需求的暴增也引爆了電力商機，帶動 FT 潔淨能源 (00899-TW) 與 富邦 ESG 綠色電力 (00920-TW) 分別繳出 44.32% 與 38.87% 的年度漲幅。專家分析，能源轉型與 AI 發展已形成正向循環，能源產業的長期展望持續看多。
在供應鏈移轉趨勢下，越南市場持續受惠，富邦越南 (00885-TW) 漲幅達 46.99%，表現相當亮眼。此外，受惠於全球半導體復興與製造業復甦，日本市場也成為資金駐足的焦點，中信日本商社 (00955-TW) 與 中信日本半導體 (00954-TW) 亦雙雙擠進年度績效前十強。
表：2025 年海外 ETF 績效排行前十名
|代號
|股票名稱
|今年以來漲幅 (%)
|00877
|復華中國 5G
|89.17
|00965
|元大航太防衛科技
|54.85
|00735
|國泰台韓科技
|48.72
|00885
|富邦越南
|46.99
|00899
|FT 潔淨能源
|44.32
|00910
|第一金太空衛星
|42.82
|00920
|富邦 ESG 綠色電力
|38.87
|00955
|中信日本商社
|38
|00954
|中信日本半導體
|36.4
|00887
|永豐中國科技 50 大
|34.82
資料來源：CMoney (截至 2025/12/19)
※免責聲明：文中所提的個股、基金、ETF、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
