2025年海外ETF漲幅排行揭曉：AI與能源攜手稱霸 平均漲幅突破4成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-22 12:01

2025 年即將封關，全球市場在 AI 革命、地緣政治與經濟震盪的交織下，海外 ETF 展現強勁的成長動能，成為投資人追求超額報酬的首選工具。根據統計，今年海外 ETF 績效前十強平均漲幅超越 40%，其中由 AI 發展驅動的科技題材與應對算力需求的能源產業最受資金青睞，展現出震盪市況下的「剛性需求」地位。

2025年海外ETF排行誰最給力？AI與能源攜手稱霸 平均漲幅突破4成。（圖：shutterstock）

回顧今年表現，復華中國 5G (00877-TW) 以 89.17% 的驚人漲幅位居榜首，顯示市場高度認可中國通訊基建的龍頭地位 3。在地緣政治催化下，國防與航太概念也表現亮眼，元大航太防衛科技 (00965-TW) 漲幅達 54.85%，位居第二 。國泰臺韓科技 (00735-TW) 則憑藉台、韓在全球科技供應鏈的關鍵角色，以 48.72% 的漲幅排名第三 。

AI 技術的「超級循環」正結構性地提升生產力，並直接轉化為對半導體與電力的龐大需求。除了科技類 ETF 表現突出外，AI 算力需求的暴增也引爆了電力商機，帶動 FT 潔淨能源 (00899-TW) 與 富邦 ESG 綠色電力 (00920-TW) 分別繳出 44.32% 與 38.87% 的年度漲幅。專家分析，能源轉型與 AI 發展已形成正向循環，能源產業的長期展望持續看多。

表：2025 年海外 ETF 績效排行前十名

代號 股票名稱 今年以來漲幅 (%) 00877 復華中國 5G 89.17 00965 元大航太防衛科技 54.85 00735 國泰台韓科技 48.72 00885 富邦越南 46.99 00899 FT 潔淨能源 44.32 00910 第一金太空衛星 42.82 00920 富邦 ESG 綠色電力 38.87 00955 中信日本商社 38 00954 中信日本半導體 36.4 00887 永豐中國科技 50 大 34.82

資料來源：CMoney (截至 2025/12/19)