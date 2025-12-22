鉅亨網新聞中心
繼摩根士丹利 (MS-US) 首次中國人形機器人調研後，該公司的 AlphaWise 調研團隊又對 28 位受訪者進行了跟進訪談。調研顯示，不同行業對人形機器人的應用場景豐富，並傳遞出明確訊號：市場需求強勁，而性能與成本是關鍵因素。
摩根士丹利預計到 2050 年，中國機器人市場規模將成長超 100 倍，達到 4.7 兆美元。
該行的《機器人年鑑》報告則指出，全球人形機器人市場正從工業機器人向智慧機器人演進，最終發展至人形機器人，全球市場潛力可達 7.5 兆美元。
摩根士丹利認為，短期內，專用機器人將率先崛起，隨著智慧水準提升，逐步過渡到通用應用。未來，垂直領域專業技術將不斷湧現，市場格局呈現分散化特徵。
28 位受訪者普遍認為，製造與物流是人形機器人最直接的應用場景。企業希望透過機器人優化生產線及物流流程，涵蓋裝配、包裝、質檢及運輸等任務，並支持「黑燈工廠」及多機模組化協作，推進全自動化系統建設。
其中，高風險與重複性任務仍是優先應用領域，包括高危環境作業、巡檢、建築物料搬運及水下作業，旨在提升安全性並降低人工投入。
除了工業場景，受訪者也看好建築、農業及客服等領域的潛在應用。
在建築與農業中，人形機器人可協助搬運物料、溫室作物采摘、牲畜巡邏及作物運輸；在客服與設施管理中，機器人可擔任智慧導覽、清潔配送及前台接待工作。
然而，由於農業環境非結構化，仍需更多研發與定制化方案。
調研指出，人形機器人需與現有系統整合，具備數據采集與物聯網連接能力，以實現實時監控、預測分析及運營可視化。
軟體功能與互操作性正成為廠商差異化優勢，有望重塑行業競爭格局。
部分企業已推出系統級解決方案，如優必選 (09880-HK) 的群體智能技術及越疆 (02432-HK) 的多機器人協同平台，但整體關注度與進度仍有提升空間。
摩根士丹利指出，通用零部件如電機、減速器、傳感器及絲杠將率先受益於需求增長。相關上市公司前景如下：
匯川技術 (300124-CN) 投資展望
在目標價估算方面，匯川技術的核心業務參考了 2026 年預測市盈率 35 倍，基於 2016 至 2019 年平均估值水準，考量了供給側改革後需求逐步復甦及疫情前的市場繁榮週期。
人形機器人業務則採用 2030 年預測市銷率 5 倍，與同類人形機器人相關標的的平均估值相符。綜合計算後，匯川技術目標價約為人民幣 95 元。
恆立液壓 (601100-CN) 投資展望
在目標價推導方面，恒立液壓的核心業務參考了工程機械行業在上行週期中增速放緩的情況，採用 2026 年預測市盈率 35 倍。
對於人形機器人零部件業務，則基於全球預計 100 萬台人形機器人銷量，對應約 40 億元人民幣收入，採用市銷率 6 倍估值，高於行業平均水準，反映出公司有望實現較高毛利率。
綠的諧波 (688017-CN) 投資展望
在基準情景下，綠的諧波採用分部估值法（SOTP）進行評估。對於人形機器人用的減速器及行星滾柱絲杠業務，採用現金流折現法（DCF），以 11% 加權平均資本成本（WACC）折現 2025 至 2040 年的現金流，對應每股價值約人民幣 114 元。
核心業務則採用 2025 年預測市盈率 60 倍，對應每股價值約人民幣 39 元。
禾賽科技 (02525-HK) 投資展望
在基準情景下，禾賽科技採用現金流折現法（DCF）進行估值，核心假設包括 11.2% 的加權平均資本成本（WACC）及 3% 的終端增長率。
