小米17 Ultra新配色聖誕亮相！小米同步啟動關店與人力精簡 專家：從擴張為王轉向獲利

小米 (01810-HK) 今 (22) 日發表 17 Ultra 全新配色「星空綠」，而該機黑白雙色真機海報隨發表會定檔資訊同步曝光，預定周四 (25 日) 晚上 19:00 正式發表。

小米17 Ultra星空綠配色亮相 同步啟動千店優化與電動車人力精簡（圖：Shutterstock）

伴隨新品預熱，小米同步啟動中國市場零售通路深度調整。小米集團中國區總裁王曉雁向經銷商確認，將關閉超 1000 家低效率虧損的「小米之家」門市，預計 2026 年完成調整。

小米此次優化聚焦 2025 年前開幕的門市，嚴格考核「低效率」與「持續虧損」雙指標，其中涉及一次性成本約 2726 萬元人民幣用於關店安置。

策略轉型背後是經營邏輯的根本轉變。王曉雁在內部信函中明確，小米將放棄追求門市數量的粗放模式，集中資源投向高毛利產品與電動車業務。

小米汽車也同步啟動人力架構革新，原 14 人配置的門市團隊將精簡至 7 人，透過提升單兵作戰效率降低營運成本。

專家指出，此次調整凸顯科技零售業集體轉向。蘋果 2025 年中關閉中國首家零售店，vivo、Realme 亦在印度收縮戰線。產業共識已從「擴張為王」轉向「獲利至上」，小米千店優化與電動車輕量化運營，正是對消費疲軟與競爭加劇的主動應對。

從星空綠的藝術化設計，到千店調整的冷峻現實，小米正以「雙軌並行」姿態重建商業版圖，前端以影像技術突破鞏固高端形象，後端以通路手術刀剝離冗餘成本。