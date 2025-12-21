台股元月行情仍有戲 集團作帳、AI財報亮眼助攻2萬8

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-21 10:47

台股本周受甲骨文 (ORCL-US) 資料中心投資計畫遇亂流，拖累 AI 股走跌，上半周歷經較大跌勢，但下半周在美光財報優於預期後，重回漲勢，周跌 501 .67 點或 1.78%，收 27,696.35 點，周 K 中止連 3 紅。分析師指出，從美股本周走勢觀察，AI 科技股走勢仍強，加上年底是集團股作帳行情，台股先跌後漲，下周指數有望止跌回升，再戰 2 萬 8 千點。

台股周跌500點終結周K連3紅，分析師:集團作帳、AI走勢仍強下周大盤有望止跌回升。(圖：shutterstock)

台新投顧副總經理黃文清表示，大盤本周回到月線之上，雖然周跌 500 點，但周五 (19 日) 單日收紅，回到月線之上，加上美國科技股表現相對搶眼，多頭格局還未被破壞，台股在下周有望持續走高，包括 AI 類股部分持續輪動，有望帶動大盤再往上攻。

黃文清指出，觀察整體盤勢，包括投信持續募集新 ETF 進場、高股息 ETF 調整的高峰期，年底又是集團作帳旺季密集時間，加上美國及台灣科技股逐步回升，皆有助於下周行情的走強。展望未來，元月份有很多科技股的法說會即將舉行，加上元月到 3 月份是台股財報的「空窗期」，作夢行情仍是存在。

從籌碼面觀察，黃文清表示，聖誕節及元旦過後，外資開始恢復上班，操作勢必更加積極，資金有望回流，也能推升指數持續向上。

至於投資人可關注哪些類股? 黃文清強調，科技股部分，包括 AI 相關科技股還是重點，例如台灣 AI 相關的晶圓代工、先進封裝、AI 相關零組件、記憶體、PCB 上游材料、半導體化工材料及相關半導體設備股可留意；在傳產部分，可留意集團股作帳，包括原物料族群或是高股息的傳產和金融類股。