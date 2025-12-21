鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-21 08:10

台股持續高檔震盪，周線收黑累計下跌 501.67 點，收在 27696.35 點，即將進入年底假期，外資單周大舉賣超台股 1709.68 億元，為今年來第二高。展望未來，法人指出，2026~2027 年 GPU 及 ASIC 將呈現百家爭鳴，部分供給有限零組件甚至已成為戰略物資，顯示 AI 供應鏈仍具成長利基，短線雜音並不會影響其長線發展趨勢。

PGIM 保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，時序進入年底，預期隨著外資交投逐漸轉趨清淡，受到內資法人關注的題材股有所表現，且大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀，搭配國內外利多因子如美股科技指標股續揚、美國 11 月 CPI 數據低於預期提振市場情緒、晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計畫生產 3 奈米、聖誕行情啟動等，年底前指數仍有表現空間。

‌



郭明玉表示，市場目前對 AI 晶片供應鏈明年展望看升，主要受惠於 GPU 與 ASIC 雙引擎成長，GPU 部分，展望輝達需求強勁，提升晶圓龍頭大廠 CoWoS 產能進入 2026 年將增至 125kwpm，GPU 分配達 800k wafers，有助於推動 AI 伺服器與高階 GPU 市場，帶動包括台灣在內的供應鏈受惠封測與材料需求成長。ASIC 方面，在 Google TPU 與 AWS Trainium 需求大增之下，包括博通、IC 設計大廠獲得晶圓龍頭大廠擴產支持，進一步帶動 ASIC 設計服務與測試供應鏈展現高速成長，推動 3nm 製程與 HBM 需求。

另外隨 AI 模型競爭再起，相關供應鏈也成為盤面焦點，郭明玉指出，自 Gemini3 推出後廣受市場好評，Gemini App 使用量在 8 月至 11 月大幅成長，月活躍用戶大增 30% 至 3.46 億，週活躍用戶更是暴增 52%，相比之下，ChatGPT 同期僅增 5%，且 Gemini 桌面訪問量更翻倍，顯示市場接受度強。

整體而言，不同 AI 模型擁有不同優勢，Gemini 3 強化搜尋平台 AI Overview，保持查詢市佔率，Anthropic 推出 Claude Opus 4.5 則強化編碼與代理能力，OpenAI 持續迭代 ChatGPT 以維持領先地位，眼見 AI 市場競爭加劇，產品差異化與生態系整合將成為關鍵，也將牽動台場供應鏈投資信心。

郭明玉看好台股明年在 AI 加持之下仍有創高契機，建議投資主軸仍可持續聚焦晶圓代工、AI 伺服器、電源、散熱、CCL、PCB 等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊等，另外非電族群可留意特用化學、 軍工、機械零組件、金融保險。