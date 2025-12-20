search icon



星巴克推科技改革 延攬亞馬遜高層出任技術長

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電

星巴克 (Starbucks)(SBUX-US) 周五 (19 日) 表示，已任命亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 高層 Anand Varadarajan 為新任技術長，並將於明年 1 月 19 日正式上任。該國際連鎖咖啡巨頭執行長 Brian Niccol 正推動門市科技改革，以提升人力效率。

cover image of news article
星巴克延攬亞馬遜高層出任技術長(圖：Shutterstock)

Varadarajan 將接替去年 9 月辭職的 Deb Hall Lefevre。在此期間，星巴克曾任命 Ningyu Chen 擔任代理技術長。


據悉，Varadarajan 在亞馬遜任職長達 19 年，期間負責該公司全球雜貨業務的技術與供應鏈營運。他過去也曾在甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 任職，負責軟體工程職務。

Niccol 在宣布這項人事任命的文件中寫道，「Varadarajan 知道如何創造可靠且安全的系統，推動營運卓越，並能擴大以客戶為核心的解決方案規模。同樣重要的是，他非常重視支持與培育在幕後打造並支撐我們所使用科技的人才。」

星巴克於 10 月下旬公布同店銷售額出現近一年半以來首次季成長，顯示 Niccol 在美國推動的大規模轉型計畫已開始見到部分成效。他於 2024 年 9 月接任星巴克執行長。

星巴克股價周五收盤下跌 1.2%，至每股 88.33 美元。今年以來股價跌逾 4%。


星巴克技術長亞馬遜

