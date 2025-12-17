鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-17 15:23

商仲第一太平戴維斯協助桃園市政府捷運工程局辦理「桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站 A10 車站專用區土地開發案」，於今 (17) 日正式公告招商，申請書件收件截止日為 2026 年 4 月 30 日。本案為桃園捷運機場線 A10 山鼻站前的車站專用區土地，基地面積約 1513 坪，法定容積 280%、建蔽率 80%，採捷運土地開發方式辦理招商，加計土管獎勵最高 20% 及捷運土地開發獎勵最高 50% 後，容積率上限可達 476%。

桃園捷運機場線A10山鼻站前1513坪土地開發案位置圖。(圖：第一太平戴維斯提供)

第一太平戴維斯指出，桃園捷運機場線 A10 山鼻站前的此一招商基地，可規劃作住宅、零售、辦公室、旅館等多元使用，此次招商考量近年地區房價、興建成本等情形，重新訂定承諾土地所有權人最低分配比率，開發能力認列年限為 10 年。

第一太平戴維斯指出，在產業發展的硬實力以及重大建設陸續到位，桃園市為不動產交易重點區域，近 3 年大型土地與商用不動產交易金額合計超過 1700 億元，2025 年為止，交易金額更累積達 690 億元，寫下近 3 年新高，其中科技業貢獻近 4 成交易於擴增生產量能，包括台達電 (2308-TW)、和碩 (4938-TW) 與日月光 (3711-TW) 等大廠，其次為大型專業投資機構，鎖定具穩健租金收益的商用不動產。

第一太平戴維斯指出，航空城的開發進度也成為市場關注焦點，與本案僅距一站之航空城優先產專區，吸引多家知名企業投資，包括星宇航空 (2646-TW) 斥資 90 億元取得 14.39 公頃土地，今年初啟動新總部興建計畫；統一 (1216-TW) 集團則投資 235 億元設置物流園區、台灣人壽投資 520 億國際賽事級多功能運動場館暨複合商場辦公大樓及新式物流中心等，地區發展動能強勁，未來將衍伸一定居住及商業需求。