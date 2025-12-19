鉅亨網編譯陳韋廷
中國人民銀行周四 (18 日) 以固定利率進行人民幣 883 億元的 7 天期逆回購行動，並以多重價位中標方式進行 1000 億元的 14 天期逆回購，這是中國央行時隔近三個月重啟 14 天期操作，釋放適度寬鬆貨幣政策靈活高效訊號。
專家指出，年末重啟 14 天期逆回購體現期限結構靈活調整，旨在平衡流動性供需、穩定市場預期。歲末年終之際，中國央行透過「削峰填谷」滿足銀行體系臨時資金缺口，避免資金空轉和槓桿攀升。
東方金誠首席宏觀分析師王青預計，年底前後，中國央行將持續透過 7 天期和 14 天期操作控制短期流動性波動，後續可能加量續做中期借貸便利 (MLF)，並開展國債買賣注入長期流動性，淨投放規模或擴大。
中國國家金融與發展實驗室特聘資深研究員龐溟強調，中國央行將透過流動性工具組合提升短中長期管理科學性，維持流動性充裕，引導金融機構加大信貸投放。
中央財辦先前曾明確指出，2026 年貨幣政策將靈活搭配降準、降息等工具，令社會融資、貨幣供應量與經濟成長目標匹配，重點暢通傳導機制，引導資金流向重點領域和薄弱環節，為經濟高品質發展提供支撐。
上述最新操作標誌著中國央行年底流動性管理進入精細化階段，兼顧短期維穩與中長期政策協同，凸顯「穩健成長」基調下貨幣政策的彈性與前瞻性。
