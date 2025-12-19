中國人民銀行周四 (18 日) 以固定利率進行人民幣 883 億元的 7 天期逆回購行動，並以多重價位中標方式進行 1000 億元的 14 天期逆回購，這是中國央行時隔近三個月重啟 14 天期操作，釋放適度寬鬆貨幣政策靈活高效訊號。