中國人民銀行行長潘功勝周一 (27 日) 在 2025 金融街論壇年會上釋出重要訊號，將恢復公開市場公債買賣作業。這一表態標誌著年初暫停的相關操作有望重啟，被業界視為債市「破局」時刻，市場做多熱情迅速被點燃。

債市破局在即！中國央行將重啟買債 機構出現搶購潮 短債利率雪崩式下行

在年會過後首個交易日尾盤，中國債市殖利率率全面下行，基金、券商等機構搶券積極，銀行、保險則階段性賣出，隨後幾日多空輪動，行情震盪走強，但截至周四 (30 日)，殖利率下行幅度縮小。

央行公債買賣屬公開市場操作常規工具，旨在調節流動性、豐富政策工具箱、強化國債定價基準功能並促進財政貨幣政策協同。

歷史上，央行曾透過「買短賣長」調節殖利率曲線，今年初之所以暫停操作，是因為當時債市供需失衡、風險累積，加上「資產荒」下機構搶跑推升「債牛」泡沫，目前重啟則因市場調整後陷入低迷。去年利率下行空間透支，導致當前殖利率處於歷史低位，加上「股牛債弱」格局，投資難度顯著增加。

業內人士認為，重啟操作有多重現實考量。一方面，今年第四季及明年初地方政府債發行提速，央行需維持流動性穩定，平抑資金波動，增強銀行承接能力；另一方面，近期公募費率新規引發短債基金潛在拋壓，央行買債可提供流動性支持，緩解非銀機構壓力。

中郵證券固收首席梁偉超指出，去年 8 月到 12 月央行買入的短期國債將集中於今明兩年到期，因該工具已被列為常備政策工具，存量規模不宜歸零，歲末年初重啟續作需求迫切。

從市場表現來看，中國債市周四延續走強，但殖利率下行幅度收窄至 0.5 至 1.5 個基點。

CNEX 債券分歧指數顯示，政策公佈後市場賣盤逐漸活躍，分歧加大，周四行情出現扭轉，銀行轉而接券，基金由「搶券」轉為停利，保險維持淨賣出，券商小幅買入，也許反映出前期樂觀情緒回調。

目前機構關注焦點轉向實操層面：重啟時點、操作方式及影響幾何？多位人士表示，央行恐優化操作以降低市場衝擊。潘功勝強調將靈活進行雙向操作，保障政策傳導與市場穩定。

浙商銀行 FICC 認為，政策仍以「穩」為主，結構性機會更值得挖掘。滬上城商行理財子預估，恢復操作後，央行可能繼續買短債但規模有限，因大幅寬鬆必要性不強。

部分機構則持觀望態度。沿海城商行投資人士稱行情更難預測，大型股份行則保持中性，認為實質影響待觀察。

江浙滬城商行交易人士指出，期現行情集中於 3-5 年期，一次定價後轉入震盪，顯示情緒相對克制。若年底前配合流動性安排，買債也許能緩和機構配置壓力。