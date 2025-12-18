search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為11.12元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.79元，其中最高估值1.57元，最低估值0.23元，預估目標價為11.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.57(1.57)2.653.513.9
最低值0.23(0.23)0.991.622.28
平均值0.83(0.82)1.82.612.96
中位數0.79(0.78)1.792.532.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,817.31億1,973.65億2,090.75億2,075.95億
最低值1,694.33億1,780.45億1,838.07億2,053.12億
平均值1,768.34億1,862.63億1,942.92億2,065.94億
中位數1,765.81億1,860.54億1,914.88億2,068.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.025.485.626.472.01
營業收入988.08億1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


Stellantis N.V11.795-0.30%

