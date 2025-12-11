鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為11.12元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.8元下修至0.78元，其中最高估值1.57元，最低估值0.23元，預估目標價為11.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.57(1.57)
|3.33
|3.47
|3.86
|最低值
|0.23(0.23)
|0.99
|1.62
|2.28
|平均值
|0.82(0.82)
|1.88
|2.61
|3.01
|中位數
|0.78(0.8)
|1.85
|2.58
|2.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,817.31億
|1,973.65億
|2,090.75億
|2,075.95億
|最低值
|1,694.33億
|1,780.45億
|1,812.79億
|2,053.12億
|平均值
|1,767.12億
|1,863.51億
|1,943.60億
|2,067.48億
|中位數
|1,765.81億
|1,861.82億
|1,919.51億
|2,070.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.02
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|營業收入
|988.08億
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
