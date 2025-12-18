鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.08元上修至3.16元，其中最高估值3.49元，最低估值1.52元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.49(3.49)
|2.99
|3.19
|3.6
|最低值
|1.52(1.52)
|1.67
|2.14
|3.22
|平均值
|3.01(2.98)
|2.3
|2.74
|3.42
|中位數
|3.16(3.08)
|2.23
|2.97
|3.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|931.32億
|918.79億
|969.88億
|1,110.30億
|最低值
|834.78億
|845.84億
|849.22億
|865.97億
|平均值
|883.84億
|875.41億
|911.30億
|998.54億
|中位數
|881.59億
|869.62億
|911.34億
|1,019.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
