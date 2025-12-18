鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-18 14:47

中國周四 (18 日) 正式啟動海南自由貿易港全島封關運作，官員希望將海南打造成免稅區，以刺激外商投資。在海南至少有 30% 本地加值的產品，可以免稅進入世界第二大經濟體。

中國海南自貿港正式啟動全島封關 為加入CPTPP提供經驗試點(圖:shutterstock)

據官媒《新華社》報導，封關運作的核心是將海南全島建成海關監管特殊區域，實施以「一線」放開、「二線」管住、「島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。一系列關鍵配套文件，包括進口徵稅商品目錄、貨物流通稅收政策以及海關監管辦法等，均同步實施。

中國領導人已將扭轉投資下滑的局面，列為明年的首要任務，力求使經濟擺脫目前對刺激措施的依賴，轉而雙管齊下地發展消費和投資，以在短期內穩定增長。同時，官員們也在評估是否需要進行一些痛苦的結構性改革，以實現經濟的長期平衡。

開放力道大幅提升

據報導，新階段的開放政策亮點集中在多個領域：

首先是「零關稅」商品的大幅擴容。「一線」進口享受「零關稅」的商品稅目比例，已從封關前的 21% 大幅提高至封關後的 74%。其次是加工增值政策的放寬，貨物只要經過加工增值達到 30% 以上，內銷即可免關稅。

此外，在稅收方面，「兩個 15%」的所得稅政策 (針對特定企業和個人) 將延續實施至 2027 年底。海關監管程序也獲得簡化，部分「一線」進口貨物的海關申報項目已從 105 項減少至 33 項。

中國開放的試點與探路者

專家認為，海南自貿港是中國目前最高水平的開放實踐，旨在對外開放中起到探索和引領性作用。相較於國際上知名的自貿港 (如香港、新加坡、杜拜)，海南自貿港地域範圍達約 3.4 萬平方公里，體量龐大。背靠國內龐大的市場和完善的產業體系，是海南拓展貿易投資規模的重要優勢。

此舉也被視為中國提升自由貿易信譽，並為未來加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP) 等國際貿易協定提供經驗的試點。

市場反應與長遠目標

然而，儘管官方高度定位，海南地區的 A 股板塊在 18 日整體走弱，金盤科技、京糧控股等多檔股票皆出現挫跌。