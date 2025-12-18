鉅亨網新聞中心 2025-12-18 15:50

海南自由貿易港周四 (18 日) 正式啟動全島封關運作。此舉被視為中國擴大高水準對外開放、推動建設開放型世界經濟的一項標誌性舉措。中國官媒《央視新聞》報導稱，封關後，海南將建成海關監管特殊區域，旨在實施以「一線」放開、「二線」管住、島內自由為基本特徵的自由化便利化政策制度。

陸媒：海南封關不僅限於貿易 實質惠及民生醫療領域(圖:shutterstock)

在監管機制上，「一線」界定為海南與境外國家和地區的界限，政策目標是促進人、財、物、數據自由便利地進入海南。「二線」則指海南與大陸間的界限，目的在於管理進入自貿港的特殊政策要素，以確保其不直接流入大陸。這項運作被描述為擴大開放，而非封鎖島嶼。

在政策紅利方面，貿易管理措施預計將更加寬鬆。零關稅商品的稅目由原先的 1900 多種擴大至 6600 多種，整體「零關稅」水準從 21% 提高到 74%。核心政策之一是「加工增值 30% 免關稅政策」。此政策允許符合鼓勵類產業目錄的企業，使用進口原料在海南加工增值超過 30% 後銷往大陸時，可免徵進口關稅。

截至 2025 年 11 月，此政策累計內銷貨值達 114.2 億元，減免關稅 8.78 億元。未來計畫將優化此政策，包括降低享惠門檻與擴大進口料件範圍。

報導稱，在國家戰略定位上，海南作為連接中國大陸國際雙循環的戰略交匯點，亦負有服務國家發展大局的任務。海南正與多個大陸省份透過共建合作園區，實現區域間的合作聯動。