鉅亨網新聞中心 2025-12-18 09:49

騰訊新聞《一線》引述消息來源報導，中國「AI 六小龍」MiniMax 和智譜 AI，均於本周初獲得了中國證監會備案，並參與了港交所的上市聆訊。

中國AI六小龍衝刺上市 智譜AI與MiniMax傳通過港交所聆訊。(圖:shutterstock)

報導稱，MiniMax 於 12 月 17 日通過了港交所聆訊。針對智譜 AI 的聆訊事宜，市場也有傳聞稱其於 12 月 16 日在港參與並通過了聆訊，騰訊新聞《一線》從多位相關人士處證實了該消息。

此外，MiniMax 計劃於 2026 年 1 月在港掛牌上市，因為下週開始（即 12 月 20 日），香港開始進入聖誕節假期。暫未知智譜後續的上市安排。

公開資料顯示，MiniMax 的保薦人為瑞銀等多家投行，智譜 AI 的保薦人則為中金等多家投行。騰訊新聞《一線》獲悉，MiniMax 曾於今年 6 月在港透過秘交申請上市，是首家在港提交 IPO 的國內 AI 大模型公司。

這兩家公司可能是內地企業赴港上市「報備制」以來，在香港過聆訊最快的案例。

公開資料顯示，MiniMax 的投資人包括阿里巴巴、明勢創投、紅杉、高瓴以及騰訊、IDG 等多家機構。