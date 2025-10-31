search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至1.78元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.86元下修至1.78元，其中最高估值1.99元，最低估值0.7元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.99(1.99)2.282.56
最低值0.7(1.54)1.261.63
平均值1.56(1.82)1.952.11
中位數1.78(1.86)1.962.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.86億36.33億38.28億37.18億
最低值33.51億33.54億34.47億37.18億
平均值34.41億35.04億36.11億37.18億
中位數34.57億35.12億35.98億37.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.543.185.411.210.09
營業收入27.66億28.90億31.10億32.74億34.08億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBXP

相關行情

台股首頁我要存股
波士頓地產70.22-0.20%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty