鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至1.78元，預估目標價為78.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.86元下修至1.78元，其中最高估值1.99元，最低估值0.7元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.99(1.99)
|2.28
|2.56
|最低值
|0.7(1.54)
|1.26
|1.63
|平均值
|1.56(1.82)
|1.95
|2.11
|中位數
|1.78(1.86)
|1.96
|2.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.86億
|36.33億
|38.28億
|37.18億
|最低值
|33.51億
|33.54億
|34.47億
|37.18億
|平均值
|34.41億
|35.04億
|36.11億
|37.18億
|中位數
|34.57億
|35.12億
|35.98億
|37.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.54
|3.18
|5.41
|1.21
|0.09
|營業收入
|27.66億
|28.90億
|31.10億
|32.74億
|34.08億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為78.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)EPS預估下修至-5.48元，預估目標價為120.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至41.67元，預估目標價為2,900.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Karman Holdings Inc.(KRMN-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為78.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇