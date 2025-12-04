search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至0.74元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.81元下修至0.74元，其中最高估值1.68元，最低估值0.63元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.68(1.97)2.422.552.6
最低值0.63(0.63)1.751.632.6
平均值0.85(1.02)2.082.272.6
中位數0.74(0.81)2.032.362.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.86億36.33億38.28億37.62億
最低值32.38億33.19億34.07億34.97億
平均值34.29億34.94億35.98億36.45億
中位數34.63億34.92億36.03億36.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.543.185.411.210.09
營業收入27.66億28.90億31.10億32.74億34.08億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBXP

相關行情

台股首頁我要存股
波士頓地產71.15-0.84%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty