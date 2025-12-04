鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至0.74元，預估目標價為79.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.81元下修至0.74元，其中最高估值1.68元，最低估值0.63元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.68(1.97)
|2.42
|2.55
|2.6
|最低值
|0.63(0.63)
|1.75
|1.63
|2.6
|平均值
|0.85(1.02)
|2.08
|2.27
|2.6
|中位數
|0.74(0.81)
|2.03
|2.36
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.86億
|36.33億
|38.28億
|37.62億
|最低值
|32.38億
|33.19億
|34.07億
|34.97億
|平均值
|34.29億
|34.94億
|35.98億
|36.45億
|中位數
|34.63億
|34.92億
|36.03億
|36.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.54
|3.18
|5.41
|1.21
|0.09
|營業收入
|27.66億
|28.90億
|31.10億
|32.74億
|34.08億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
