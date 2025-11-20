鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為79.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.26元下修至0.84元，其中最高估值1.97元，最低估值0.63元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.97(1.97)
|2.42
|2.56
|2.6
|最低值
|0.63(0.7)
|1.75
|1.63
|2.6
|平均值
|1.17(1.33)
|2.11
|2.31
|2.6
|中位數
|0.84(1.26)
|2.12
|2.43
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.86億
|36.33億
|38.28億
|37.18億
|最低值
|33.51億
|33.19億
|34.07億
|34.97億
|平均值
|34.54億
|35.06億
|36.11億
|36.07億
|中位數
|34.71億
|35.18億
|35.98億
|36.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.54
|3.18
|5.41
|1.21
|0.09
|營業收入
|27.66億
|28.90億
|31.10億
|32.74億
|34.08億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
