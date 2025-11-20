鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為79.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.26元下修至0.84元，其中最高估值1.97元，最低估值0.63元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.97(1.97)2.422.562.6
最低值0.63(0.7)1.751.632.6
平均值1.17(1.33)2.112.312.6
中位數0.84(1.26)2.122.432.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.86億36.33億38.28億37.18億
最低值33.51億33.19億34.07億34.97億
平均值34.54億35.06億36.11億36.07億
中位數34.71億35.18億35.98億36.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.543.185.411.210.09
營業收入27.66億28.90億31.10億32.74億34.08億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


