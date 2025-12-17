鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial IncALLY-US的目標價調升至50元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)提出目標價估值：中位數由48元上修至50元，調升幅度4.17%。其中最高估值70元，最低估值39元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Ally Financial Inc評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Ally Financial Inc今(17日)收盤價為44.33元。近5日股價上漲4.17%，標普指數下跌0.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
