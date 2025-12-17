鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至5.67元，預估目標價為445.00元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.49元上修至5.67元，其中最高估值9.14元，最低估值4.21元，預估目標價為445.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.14(9.14)
|31.02
|34.95
|44.74
|最低值
|4.21(2.48)
|15.69
|22.21
|24.14
|平均值
|5.9(5.59)
|20.54
|26.15
|32.23
|中位數
|5.67(5.49)
|19.02
|25.47
|30.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.81億
|44.32億
|51.83億
|60.26億
|最低值
|19.89億
|38.23億
|41.59億
|43.04億
|平均值
|23.52億
|40.70億
|44.30億
|46.78億
|中位數
|23.43億
|40.42億
|43.68億
|43.45億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|17.67
|營業收入
|8.74億
|14.35億
|18.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
