鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至5.67元，預估目標價為445.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.49元上修至5.67元，其中最高估值9.14元，最低估值4.21元，預估目標價為445.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.14(9.14)31.0234.9544.74
最低值4.21(2.48)15.6922.2124.14
平均值5.9(5.59)20.5426.1532.23
中位數5.67(5.49)19.0225.4730.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.81億44.32億51.83億60.26億
最低值19.89億38.23億41.59億43.04億
平均值23.52億40.70億44.30億46.78億
中位數23.43億40.42億43.68億43.45億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-1,925.9210.3817.67
營業收入8.74億14.35億18.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


