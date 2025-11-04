鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估下修至4.56元，預估目標價為442.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.24元下修至4.56元，其中最高估值9.1元，最低估值2.48元，預估目標價為442.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.1(9.1)
|29.85
|31.57
|39.38
|最低值
|2.48(2.48)
|15.42
|18.99
|24.05
|平均值
|5.33(5.55)
|20.48
|25.62
|30.93
|中位數
|4.56(5.24)
|19.1
|26.65
|30.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.64億
|42.30億
|48.72億
|56.08億
|最低值
|20.12億
|37.64億
|41.49億
|42.54億
|平均值
|23.16億
|40.34億
|43.50億
|45.33億
|中位數
|23.24億
|40.22億
|42.98億
|43.25億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|17.67
|營業收入
|8.74億
|14.35億
|18.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
