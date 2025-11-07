search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至4.81元，預估目標價為445.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.56元上修至4.81元，其中最高估值9.14元，最低估值2.48元，預估目標價為445.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.14(9.1)31.0233.1141.61
最低值2.48(2.48)15.4218.9924.05
平均值5.21(5.26)19.9825.2229.97
中位數4.81(4.56)18.9423.829.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.17億42.10億49.63億57.44億
最低值19.89億38.23億41.49億42.54億
平均值23.24億40.24億43.62億45.61億
中位數23.24億40.13億42.98億43.39億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-1,925.9210.3817.67
營業收入8.74億14.35億18.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTLN

相關行情

台股首頁我要存股
Talen Energy Corp382.025-5.32%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty