鉅亨網新聞中心 2025-12-17 11:10

半導體設備巨頭阿斯麥 (ASML-US) 執行長克里斯托弗 · 富凱（Christophe Fouquet）近日在接受美國彭博社專訪時再度發表強硬言論，他強調西方國家必須盡快在對華出口問題上找到平衡點。

富凱指出，中國作為一個擁有 14 億人口的大國，絕不可能接受在先進技術領域長期受制於人，這是一個不爭的事實。他警告，如果西方國家持續收緊制裁，將中方逼入絕境，中國將別無選擇，只能全力開發自主設備，擺脫對西方技術的依賴。

富凱表示，假以時日，一旦中國完成先進光刻機的研發，他們甚至可能反過來向西方出口設備，壓制西方在市場上的發展，西方國家正在將一個原本是最好的合作伙伴，慢慢轉變成強勁的競爭對手。

在出口管制方面，富凱透露，ASML 目前只被允許向中國出口特定的老舊產品。他指出，這些老產品相比 ASML 最新的高數值孔徑極紫外光刻機（High-NA EUV），技術整整落後了八代，相當於 ASML 在 2013 年出售的產品，技術差距已超過十年。儘管如此，中國大陸市場在去年已成為 ASML 最大的全球單一市場，其發展潛力大大超出了歐美地區。

ASML 執行長認為，美國允許 ASML 向中國銷售老舊光刻機，一定程度上是為了保證全球成熟晶片（成熟製程）的產能需求。他此前曾提出，西方國家應當通過拒絕提供最先進設備來維持中國對西方技術的依賴，但必須掌握好平衡，避免持續收緊禁令。他強調，一旦將中國逼至絕境，西方國家逐步失去中國市場是必然的趨勢。

文章提到，中國一直在推動國產光刻機的研發，從未放棄這個技術領域。儘管中國上海微電子公司推出的設備相比 ASML 落後 10 到 15 年時間，但中國政府持續大力支持相關企業進行先進技術攻關。今年 2 月，上海微電子公司拆分出芯上微裝公司，開始主導國產光刻機設備的市場化發展，一切都在穩步推進中。

富凱認為，出口管制的核心爭論點並非與中國市場脫鉤，而是西方國家希望中國落後到何種程度。法國《世界報》在 10 月份的文章中也指出，光刻技術的瓶頸是制約中國晶片產業的核心難點，但中國企業正在加倍努力實現自給自足，並制定了宏大的產業目標，預計到 2030 年為全球提供三分之一的晶片產能，全球產業對中國晶片製造的依賴性正在增加。這被視為中國企業以自主技術反擊西方制裁的重要嘗試，通過發展傳統成熟晶片，巧妙避開了先進技術的制裁，同時推動了內部產業鏈的活力。