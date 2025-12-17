鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-17 05:54

美元周二 (16 日) 走弱，此前公布的延宕經濟數據顯示，就業成長優於預期，暗示聯準會 (Fed) 短期內在持續降息方面可能會更加審慎。

美元周二(16日)走弱(圖：Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.11%，報 98.15，連續第二個交易日走低。

‌



美國勞工部數據顯示，美國 11 月新增就業人數為 6.4 萬，高於《路透》調查經濟學家的預估。此前 10 月就業人數則減少 10.5 萬人。

這份就業報告因美國聯邦政府長達 43 天的停擺而延後公布。

數據出爐後，美元兌多數貨幣走低，兌瑞士法郎下跌 0.18%，至 0.79475。

BNY 美洲外匯與整體策略師 John Velis 表示，「這份數據好壞參半，就業確實有一些正面跡象，也略優於預期，但幅度並不大。」

Velis 指出，「比較讓人擔心的是失業率從 4.4% 升至 4.6%，這可能會在 1 月讓聯準會提高警覺。」

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，聯邦基金利率期貨顯示，市場目前預期聯準會在 1 月 28 日會議維持利率不變的機率為 75.6%，高於一周前的近 70%。

Velis 補充道，「多數新增就業集中在醫療保健等非循環性產業，顯示景氣循環動能並未明顯回溫。整體數據表面看來尚可，但內容其實不算強，因此市場反應偏向觀望。」

TS Lombard 分析師 Dario Perkins 在投資人報告中指出，「這份報告並沒有真正改變市場敘事，尤其是考量到美國勞工統計局 (BLS) 警告，最新數據的可靠性甚至比平常更低。」

他補充稱，「央行仍認為貨幣政策略偏緊縮，這讓它保有在未來數月再次降息的選項——甚至不排除 1 月。但目前情況並不算迫切。」

央行決策成焦點

本周各大央行的政策決策成為市場關注焦點。歐洲央行 (ECB) 普遍預期將於周四按兵不動。

歐元區公布的經濟數據好壞不一，但整體支持歐洲央行「利率維持較高水準更久」的立場，也支撐歐元走勢。數據顯示，德國投資人信心 12 月升幅超出預期，而歐元區 2025 年底企業活動成長放緩。

歐元兌美元上漲 0.05% 至 1.1788，盤中波動較大，觸及 9 月以來高點，連續第五個交易日上漲。

另一方面，英國央行 (BoE) 本周決策可能出現關鍵性投票結果，市場預期總裁 Andrew Bailey 可能轉向支持降息，進而左右結果。

英鎊兌美元上漲 0.39% 至 1.34305，在周四央行決策前，觸及兩個月高點。

日本央行 (BoJ) 升息幾乎已被市場完全消化，但若釋出春季薪資談判前可能再次緊縮的訊號，將被視為偏鷹派轉向。

數據顯示，日本大型製造商 12 月企業信心升至四年高點，支撐進一步緊縮預期。但分析師指出，財政疑慮仍可能使日元難以獲得明顯支撐。

美元兌日元下跌 0.36% 至 154.65，投資人靜待周五日本央行決策。

瑞典央行 (Riksbank) 與挪威央行 (Norges Bank) 本周也預料維持利率不變。

瑞典克朗兌美元上漲 0.09% 至 9.286。

美元兌挪威克朗則上漲 0.39% 至 10.174。

截至台灣時間周三 (17 日) 約 5:50 價格: