鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-16 15:50

白銀協會 (Silver Institute) 最新報告指出，雖然投資需求是推動銀價回升至每盎司 63 美元以上的主要力量，但強勁的投資預計將持續提供長期的基本面支撐。

白銀協會報告：工業需求成銀價長期關鍵支撐 至2030年持續看漲(圖:shutterstock)

分析師預測，太陽能 (PV)、電動汽車 (EVs) 及其基礎設施，以及資料中心和人工智慧 (AI) 等領域，將推動工業需求在 2030 年前持續走高。

報告指出，太陽能部門對白銀的需求占比已從 2014 年的約 11%，大幅增長到目前 (十年後) 的 29%。例如，歐盟設定了到 2030 年實現至少 700 吉瓦太陽能容量的目標，這將有助於白銀的消耗。

電動汽車市場是第二大工業消費來源。報告預測，全球汽車白銀需求在 2025 年至 2031 年間，複合年增長率 (CAGR) 將達到 3.4%。電動車 (尤其是純電動車) 平均比傳統內燃機汽車多消耗 67% 至 79% 的白銀，每輛電動車約需 25 至 50 克白銀，用於電池管理系統、電力電子和充電基礎設施等應用。