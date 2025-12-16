白銀協會報告：工業需求成銀價長期關鍵支撐 至2030年持續看漲
白銀協會 (Silver Institute) 最新報告指出，雖然投資需求是推動銀價回升至每盎司 63 美元以上的主要力量，但強勁的投資預計將持續提供長期的基本面支撐。
分析師預測，太陽能 (PV)、電動汽車 (EVs) 及其基礎設施，以及資料中心和人工智慧 (AI) 等領域，將推動工業需求在 2030 年前持續走高。
這份由牛津研究院提供內容的報告中，白銀協會上調了其工業消費預測，並指出這種貴金屬將繼續在全球經濟電氣化過程中，發揮關鍵作用。
在工業領域中，太陽能光電產業仍是最大的驅動力。儘管光電板中白銀用量近年來有所下降，但綠色能源的巨大成長將抵銷技術節省的影響。
報告指出，太陽能部門對白銀的需求占比已從 2014 年的約 11%，大幅增長到目前 (十年後) 的 29%。例如，歐盟設定了到 2030 年實現至少 700 吉瓦太陽能容量的目標，這將有助於白銀的消耗。
電動汽車市場是第二大工業消費來源。報告預測，全球汽車白銀需求在 2025 年至 2031 年間，複合年增長率 (CAGR) 將達到 3.4%。電動車 (尤其是純電動車) 平均比傳統內燃機汽車多消耗 67% 至 79% 的白銀，每輛電動車約需 25 至 50 克白銀，用於電池管理系統、電力電子和充電基礎設施等應用。
此外，不斷發展的 AI 經濟也預計成為白銀工業需求的來源。隨著 AI 應用多樣化，對伺服器處理能力及資料中心基礎設施的需求持續增長。報告估計，全球 IT 電力容量已從 2000 年的 0.93 吉瓦增長到 2025 年的近 50 吉瓦，增長了 5,252%，這需要更多的運算硬體，進而大幅增加了對白銀的需求。
分析師指出，工業需求將在長期上漲趨勢中，為白銀價格提供強力支撐。除了太陽能產業外，白銀在汽車產業和資料中心建設中的比例仍然相對較小，這意味著在對利潤率產生顯著影響之前，白銀價格仍有上漲空間。
