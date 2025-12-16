鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-16 13:55

根據惠譽評級 (Fitch Ratings) 發表的最新報告，美國銀行業對非銀行金融機構 (NDFIs)，包括私募信貸公司、私募股權機構和對沖基金的信貸投放正在快速擴張，其規模已引起潛在風險的擔憂。截至 11 月底，美國國內銀行對這些非銀機構的新增貸款規模年增長率高達 26%。

惠譽引用聯準會數據指出，截至 11 月 26 日，美國國內銀行向非銀機構新增了約 3630 億美元貸款。這一增幅已超越同期其他各類貸款合計新增的 2910 億美元。

銀行增加此類放貸的主要原因，在於監管資本考量以及借款人強勁的需求。然而，這種風險部位的擴大，也使銀行與規模達 1.7 兆美元的私募信貸市場聯繫日益緊密。有批評指出，若該市場出現下行，或底層借款人信用狀況惡化，恐加劇銀行體系的震盪。

報告強調，雖然惠譽目前不認為私募信貸相關風險對銀行具有系統性影響，但鑑於該市場具有不透明特性，難以對其引發的金融穩定性風險進行「全面評估」。

惠譽區分了不同規模銀行的曝險。對於大型銀行而言，由於其業務配置多元化、資本水準穩固及盈利能力良好，它們對非銀機構的直接風險敞口仍「極為可控」。然而，對於 20 家高度集中於此類放貸的銀行來說，它們對非銀機構的曝險平均是銀行股本資本的 361%，遠高於行業平均的 37%。因此，這些銀行在該行業下行時的風險抵禦能力相對有限。