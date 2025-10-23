鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-23 11:10

美國聯準會 (Fed) 周二 (21 日) 舉辦具里程碑意義的金融科技會議，圍繞傳統金融與數位資產融合、穩定幣商業模式、AI 在支付中的應用、代幣化產品四大議題展開討論。

不再警惕DeFi！Fed沃勒挺加密支付：「精簡主帳戶」概念將打通非銀機構與央行通道（圖：Shutterstock）

在這場具歷史意義的閉門會議上，Fed 不再將加密貨幣視為金融體系的邊緣威脅，反而將其討論為未來支付基礎設施的關鍵組成部分，這標誌著美國對加密貨幣資產及 AI 驅動支付的監管立場發生了根本性轉變。

Fed 理事沃勒在開幕致詞中明確表示，去中心化金融 (DeFi) 產業已不再被視為可疑或可嘲笑的對象，Fed 將積極擁抱支付創新。

沃勒也提出「精簡版主帳戶」概念，為非銀行支付公司提供基礎支付服務，這也代表穩定幣發行商和加密貨幣支付公司或許能直接接入 Fed 的支付系統，這將減少它們對傳統銀行的依賴、降低成本、提高效率，同時也首次獲得主流金融機構的正式認可。

