不再警惕DeFi！Fed沃勒挺加密支付：「精簡主帳戶」概念將打通非銀機構與央行通道
鉅亨網編譯陳韋廷
美國聯準會 (Fed) 周二 (21 日) 舉辦具里程碑意義的金融科技會議，圍繞傳統金融與數位資產融合、穩定幣商業模式、AI 在支付中的應用、代幣化產品四大議題展開討論。
在這場具歷史意義的閉門會議上，Fed 不再將加密貨幣視為金融體系的邊緣威脅，反而將其討論為未來支付基礎設施的關鍵組成部分，這標誌著美國對加密貨幣資產及 AI 驅動支付的監管立場發生了根本性轉變。
Fed 理事沃勒在開幕致詞中明確表示，去中心化金融 (DeFi) 產業已不再被視為可疑或可嘲笑的對象，Fed 將積極擁抱支付創新。
沃勒也提出「精簡版主帳戶」概念，為非銀行支付公司提供基礎支付服務，這也代表穩定幣發行商和加密貨幣支付公司或許能直接接入 Fed 的支付系統，這將減少它們對傳統銀行的依賴、降低成本、提高效率，同時也首次獲得主流金融機構的正式認可。
《美聯社》近日報導指出，全球加密貨幣交易平台 MEXC 發布 2025 年第三季生態系統與增長報告，透過積極的代幣上市策略持續擴大市場影響力，今年第三季新增 680 個代幣，季增 17%，並強調其在上市數量、用戶活動、產品合作方面的持續性。
報導也提到，市場擴張不僅限於交易指標，MEXC 投資部門進一步強化了對 DeFi 的承諾，對 Ethena 協議的治理代幣 ENA 進行了第二筆策略性的 3000 萬美元投資。這使得 MEXC 對 Ethena 生態系統的總承諾達到 6600 萬美元，凸顯該交易所策略上專注於建立基礎流動性與推動更去中心化經濟的重心。
