日本家族企業傳承危機已達到臨界點，正以前所未有的速度重塑日本企業生態。由於高齡化、接班人短缺及嚴苛的遺產稅制度，大批中小企業被迫尋求出售，直接引爆了日本私募股權（PE）市場的交易熱潮。

三分之一日本企業面臨「後繼無人」危機 點燃私募基金收購熱潮。(圖:shutterstock)

據世界經濟論壇數據顯示，至 2025 年底，日本將有高達 127 萬名 70 歲以上的中小企業主沒有接班人，相當於全日本三分之一的企業面臨嚴重的傳承困境。在日本，超過 90% 的企業屬於家族經營，這場危機的影響尤其深遠。

傳統上以血脈相繼為榮的家族經營倫理，在當代遭遇了系統性斷裂。許多企業主的子女因不願承接家業而選擇掙脫家族「本分」，加上日本高達 55% 的最高遺產稅率，繼承人難以在短期內籌措巨額現金，使得出售公司成為確保企業存續的理性選擇。

在傳承危機的推動下，將企業出售給私募股權基金，正從昔日的「禁忌」選項轉變為「體面終局」。

數據顯示，自 2025 年以來，日本私募股權交易總額較去年同期激增超過 30%。目前日本超過 65% 的企業收購案與接班問題有直接關係，這也促使日本私募股權市場連續四年成交金額超過 3 兆日元（約 200 億美元）。

私募基金以專業資本和現代治理結構介入，幫助企業實現價值重構，確保了企業的生命體得以存活和發展，取代了傳統上對單一家族血脈延續的依賴。

除了接班人短缺外，日本企業還普遍存在中階主管人才斷層問題，這使得企業領導問題更加嚴峻，難以聘請職業經理人來彌補家族傳承的缺位。