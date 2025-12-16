川普將芬太尼列為「大規模毀滅武器」升高毒品戰層級

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-16 10:23

據《路透》報導，美國總統川普周一 (15 日) 簽署一項行政命令，正式將芬太尼 (fentanyl) 列為大規模毀滅性武器，此舉大幅擴張美國政府打擊這種合成類鴉片的權力。芬太尼被指每年造成數以萬計美國人因藥物過量死亡。

川普將芬太尼列為「大規模毀滅性武器」(圖：Shutterstock)

這項對毒品前所未有的定名，顯示川普有意將芬太尼視為不只是公共衛生危機，而是與化學戰爭同等級的國家安全威脅。

這項分類加大了對川普口中「拚命向美國傾銷毒品的幫派」的打擊力道，使國防部可支援執法單位，並允許情報機構動用原本用於對付武器擴散的手段來對付毒品走私者。

川普在白宮一場表揚協助美墨邊境維安的軍人活動中表示，「我們正式將芬太尼列為大規模毀滅性武器，因為它本來就是，」。「他們正試圖用毒品摧毀我們的國家。」

川普的行政命令指出，「非法芬太尼更接近一種化學武器，而不是一般毒品。」

川普今年將毒品販運集團列為外國恐怖組織，為對其採取軍事行動鋪路。自 9 月初以來，川普政府已在加勒比海與太平洋地區，對疑似運毒船隻發動超過 20 次打擊行動，造成逾 80 人死亡。

川普也多次威脅，可能對委內瑞拉、哥倫比亞與墨西哥境內發動打擊，對抗毒品販運。他上周公布的一份全面性戰略文件指出，其政府的外交政策重點將放在重新確立美國在西半球的主導地位。