袁志峰 2025-12-17 04:50

今日推介 - 京東健康 (6618, $56.2), 目標價 $62.0, 止損價 $54.0

1) 股市前景

周二港股下滑，跌勢全面，成交平穩但偏低，沽空比率升至偏高的 19.0%，南向資金淨買入微不足道。恒指從 10 月 2 日年內高位 27382 點已回調約 8%，技術調整充份，預期再跌空間有限，建議長線投資者積極增加倉位。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 81 點，已是全日高位，隨後急速下滑，午後最多曾跌 542 點至 25087 點，創逾 3 個月新低，尾市反彈，收報 25235 點，跌 393 點或 1.6%。成交額按日減 1% 至 2015 億元，11 月份日均成交額 2305 億元。

港股通南向資金淨買入約 1 億元。小米 (1810)、小鵬汽車(9868) 及騰訊 (700) 錄得 6.3、3.5 及 2.0 億元淨買入。阿里 (9988)、中國移動(941) 及中芯國際 (981) 錄得 6.3、4.6 及 4.6 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入約 116 億元，11 月淨買入約 1219 億元。

恒指跌 1.5%，成份股 7 升 81 跌 1 持平。華潤啤酒 (291) 及聯想 (992) 漲逾 1%，為升幅最大藍籌。滙豐 (5) 持平。紫金礦業 (2899)、長江基建(1038) 及中國人壽 (2628) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。信義光能 (968) 跌 3%。中海油 (883)、中國平安(2318)、建設銀行(939)、中國宏橋(1378)、中國海外發展(688)、華潤置地(1109)、華潤萬象生活(1209)、新鴻基地產(16)、長和(1)、電能實業(6) 及吉利汽車 (175) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.7%，收報 5402 點，成份股 2 升 28 跌。大型科技股全線下挫，騰訊 (700)、美團(3690) 及百度 (9888) 跌逾 1%，阿里 (9988)、小米(1810)、京東(9618) 及網易 (9999) 跌逾 2%。商湯 (20) 及騰訊音樂 (1698) 跌逾 6% 及 3%，為跌幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626)、理想汽車(2015) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 2%。中芯國際 (981)、華虹半導體(1347)、比亞迪(1211)、小鵬汽車(9868)、京東健康(6618)、阿里健康(241) 及地平線機器人 (9660) 跌逾 1%。金蝶國際 (268) 及聯想 (992) 漲逾 2% 及 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，航空股逆市上升。中國 3 大航空股皆漲逾 1%。黃金、內險及電訊設備股跑輸大市，跌幅居前。紫金礦業 (2899) 跌逾 4%，招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 跌逾 3%。中國人壽 (2628) 及中國財險 (2328) 跌逾 4% 及 3%。中興通訊 (763) 及中國鐵塔 (788) 跌逾 4% 及 2%。

周二上証指數低開 0.2%，早盤單邊下行，最多曾跌 1.3%，午後低位窄幅震盪，收報 3824.81 點，跌 1.1%。深証成指跌 1.5%。科創 50 指數跌 1.9%。滬深兩市總成交約 17200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 500 億元，11 月份日均成交額約 19000 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

政府統計處公布，香港今年 9 月至 11 月經季節性調整失業率維持 3.8%。與 8 月至 10 月比較，在 9 月至 11 月期間，各行業的失業率及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。(信報)