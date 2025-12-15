聯電致力ESG 四度榮獲CDP氣候變遷與水安全雙A殊榮
鉅亨網記者魏志豪 台北
聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (15 日) 宣布於 2025 年度 CDP 評比中，在「氣候變遷」與「水安全」兩大領域再度獲得最高「A」評級，成為全球半導體業唯一連續四年獲得雙 A 領導級殊榮的企業，在溫室氣體減量及水資源管理的績效表現持續獲得國際肯定。
聯電長期關注氣候變遷議題，積極推動再生能源導入及溫室氣體減量目標。2024 年集團再生能源使用比例達 17.1%，同時聯電範疇一及範疇二的溫室氣體絕對減量實績較基準年 (2020 年) 減少 31%，並於 2025 年通過國際科學基礎減碳目標倡議 (SBTi)1.5°C 淨零目標審查，展現積極減碳的決心。
在水資源管理方面，聯電執行多項節水措施，透過製程省水設計、提升水資源回收再利用率，並結合高效能用水管理，三者合一有效降低水資源消耗。2024 年整體用水節約成效已達 102.3 萬公噸，有效提升用水效率與促進永續發展的目標。
