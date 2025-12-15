聯電致力ESG 四度榮獲CDP氣候變遷與水安全雙A殊榮

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (15 日) 宣布於 2025 年度 CDP 評比中，在「氣候變遷」與「水安全」兩大領域再度獲得最高「A」評級，成為全球半導體業唯一連續四年獲得雙 A 領導級殊榮的企業，在溫室氣體減量及水資源管理的績效表現持續獲得國際肯定。