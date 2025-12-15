鉅亨網新聞中心 2025-12-15 16:45

受上周五美股大跌的影響，港股主要指數周一 (15 日) 低開低走，全日震盪調整。截至收盤，恒生指數下跌 1.34%，報 25628.88 點，恒生科技指數收跌 2.48%，報 5498.42 點，國企指數跌 1.78%。

盤面上，大型科技股普遍下跌。其中，百度跌超 5%，快手跌 4.45%，阿里巴巴跌超 3%，騰訊與小米集團跌幅均超 2%。晶片股跌幅居前，華虹半導體下跌超過 6%，中芯國際跌超 4%。

生物醫藥板塊也普遍下挫，百濟神州跌超 8%。不過，儘管醫藥板塊目前持倉比例較低，且市盈率處於歷史底部，但隨著創新成長邏輯持續兌現，行業仍具備較高的配置性價比。

市場中仍有逆勢走強的板塊。黃金股漲幅居前，紫金黃金國際大漲超過 7%。這與亞洲早盤現貨黃金突破 4340 美元 / 盎司有關，且本周美國即將迎來非農就業報告和 CPI 數據等關鍵經濟數據發佈期，這些數據將直接影響市場對美聯儲政策路徑的判斷。

此外，保險股表現強勢，中國平安股價創下逾四年新高。國金證券研報指出，預計明年大量定存到期，分紅險對低風險偏好資金具有吸引力，預期「開門紅」新單保費和 NBV（新業務價值）將實現雙位數增長。