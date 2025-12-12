鉅亨網新聞中心 2025-12-12 16:39

香港股市周五 (12 日) 主要指數高開高走。截至收盤，恒生指數收漲 1.75%，報 25976.79 點。恒生科技指數收漲 1.87%，報 5638.05 點；國企指數上漲 1.62%。當日大市成交額達 2426.57 億港元。

盤面上，大金融板塊成為主要的推動力量，且在午後集中發力。

內險股整體走強，中國太保大漲 5.7%，中國人壽上漲 5.5%。國盛證券分析認為，保險行業長期受益於銀行存款搬家趨勢，加上短期內「開門紅」進展順利，有望提振 2026 年負債端的表現。同時，產品預定利率的階梯型下調大幅緩解了行業的利差損風險。

中資券商股在尾盤拉升，中國銀河漲超 6%，中信證券上漲 5%。此板塊受證監會主席吳清關於對優質機構適當「鬆綁」的言論提振。海通證券研報指出，這項政策優化風控指標、適度打開資本空間和槓桿限制，核心在於推動證券業經營邏輯從規模導向轉向風險定價能力，將顯著利好優質頭部券商。

科網股全線錄得漲幅。網易漲超 4.2%，阿里巴巴漲超 2%，聯想和騰訊亦有超過 2% 的漲幅；小米、快手和百度則上漲超過 1%。此外，電力設備股大漲，東方電氣漲幅超過 13%。華泰證券指出，隨著全國統一電力市場建設加速推進，預計「十五五」期間電網投資有望達到 4 萬億元以上，遠高於「十四五」期間的 2.8 萬億元，主網建設仍將是重點方向。

黃金股普遍上漲，紫金黃金國際漲超 3%。高盛對黃金的未來持樂觀態度，預計 2026 年底金價可能達到每盎司 4900 美元，並強調多元化趨勢的轉變將增強黃金的吸引力。