開亞洲先河！日本計畫禁止加密貨幣內線交易
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
日本監管機構計畫禁止加密貨幣領域的內線交易，旨在提升市場透明度，保護投資者，並確立該國在數位資產監管方面的領導地位。此舉對於這個最早一批接觸數位資產領域的亞洲國家而言，堪稱是首創的禁令。
日本證券交易監督委員會（SESC）即將獲得權力，對涉嫌利用非公開資訊進行的違規交易展開調查。這將賦予 SESC 提出罰款建議或對涉及刑事犯罪的案件進行刑事移交的權力。
SESC 的母公司日本金融廳（FSA）將負責討論新規定的具體細節，目標是在 2026 年推出相關法律。這代表著日本監管機構正式將傳統金融市場對內線交易的禁令擴展到快速發展的加密貨幣領域。
內線交易是指利用非公開資訊買賣資產以獲取不當利益的行為。長期以來，由於許多加密貨幣代幣缺乏可識別的發行人，監管機構一直難以將傳統的內線交易規則適用於數位資產。這使得日本處理此類案件的經驗相對有限。
儘管如此，日本作為一個重要的加密貨幣中心，擁有龐大的散戶交易市場（例如曾經的 Mt. Gox 所在地），其市場規範變得日益重要。在過去五年中，日本當地的加密貨幣用戶數量已增長四倍，達到約 788 萬人，約佔全國人口的 6.3%。
在國際上，涉及加密貨幣的內線交易已出現先例。2022 年，美國前 Coinbase 產品經理的案件凸顯了利用交易所上線代幣的非公開資訊進行交易的漏洞。這類事件被稱為「Coinbase 效應」，即代幣一旦在知名交易所公佈上市，其價格通常會隨之上漲。
日本的新規將明確禁止這種基於未公開資訊的加密貨幣交易，並計劃隨後制定更具體的規則來應對數位資產的獨特特性。此舉不僅是為了維護國內市場秩序，也為全球其他尋求規範加密貨幣市場的國家提供了重要的參考範本。
